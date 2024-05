Jesina - nuovi imprenditori alla finestra per rilevare il club | Chiariotti ci ascolti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024)Calcio retrocessa,interessi per acquisirla e rilanciarla da parte di un gruppo diche hanno chiesto, nei giorni scorsi, un incontro al presidente Giancarlo. Richiesta che al momento però non avrebbe avuto riscontri dopo il no diall’ex dirigente leoncello Alessandro Cossu, in rappresentanza dilocali interessati ala Ssd Jesi. Loro sono Stefano Galati ed Andrea Bramerio,jesini con esperienze pluriennali legate al mondo del calcio anche professionistico. Hanno già incontrato l’assessore allo sport Samuele Animali. "E’ stato un incontro cordiale – spiegano – in cui abbiamo presentato le linee guida di un progetto per il rilancio delJesi Calcio con l’obbiettivo principe di tornare a categorie più confacentitradizione cittadina, rivitalizzando il settore giovanile per il tramite di Accademy collegata a società professioniste, non senza la forte collaborazione dilocali già individuati.