Jannik Sinner verso il Roland Garros | Non aspettatevi magie

(Di sabato 25 maggio 2024)inizia a pensare aldopo aver avuto il via libera per la sua partecipazione al secondo Slam stagionale. "Ho deciso di esserci perché è un torneo molto importante è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente", ha spiegato il numero 2 al mondo in conferenza stampa però precisando: "La condizione non è al 100% ma non possiamo fare".però ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni fisiche: "L'anca non mi preoccupa, starò sempre meglio". Nel primo turno l'altoatesino affronterà l'americano Christopher Eubanks. .

Non è una novità che Jannik Sinner e l’ungherese Marton Fucsovics si incrocino in allenamento. Il modo di colpire la palla del magiaro fa comodo all’altoatesino nella preparazione di un grande torneo e, vista la preparazione fisica di Marton, è ideale anche per testarsi sotto il profilo atletico. oasport

