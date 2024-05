Jannik Sinner - il clamoroso sms di Alcaraz dopo l' infortunio | ora tutto torna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Chee Carlossiano amici, più che rivali, è cosa nota a tutti nel circuito Atp. Ma il rapporto tra i due futuri dominatori del tennis mondiale supera la stima e il rispetto reciproci, per arrivare a un livello di affetto straordinario. Il ranking, i successi o le sconfitte, insomma, vengono. Alla vigilia del loro impegno al Roland Garros, lo slam che chiude la stagione della terra rossa che vede lo spagnolo grande favorito, emerge un dettaglio illuminante sul loro legame. Il 22enne italiano, che poche settimane fa ha superato Carlos al numero 2 (e che in virtù delle incertezze di Novak Djokovic è già virtualmente al primo posto), si presenta a Parigi non nelle migliori condizioni a causa dell'all'anca che gli ha fatto saltare gli Internazionali d'Italia a Roma. "Non aspettatevi magie", ha avvertito l'altoatesino, conscio che per non compromettere la stagione converrà ritirarsi al primo accenno di dolore.