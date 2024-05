Jannik Sinner alla corte di Bocelli Il super ospite a Lajatico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024)(Pisa), 25 maggio 2024 - Una parata di stelle internazionali che non finisce di sorprendere. Ai nomi già annunciati per le tre serate al Teatro del Silenzio si aggiungono Brian May chitarrista e fondatore dei Queen, Elisa ed Eros Ramazzotti. Sul palco anche il campione del tennis, che dopo aver rifiutato l’invito al Festival di Sanremo sarà al fianco di Andreaper il trentennale della sua carriera. Un evento che quest’anno si fa in tre con appuntamenti il 15, 17 e 19 luglio. Tantissimi i colleghi cantanti che saranno insieme al tenore di casa:Ed Sheeran, il premio Oscar Jon Batiste, il premio Oscar Russell Crowe, Placido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Zucchero, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Matteo, Virginiae, ancora, le stelle della musica classica Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra.