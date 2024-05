Jacob Elordi e Bottega Veneta hanno finalmente ufficializzato la loro relazione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Questa settimana,ha annunciatocome suo nuovo ambassador. Tecnicamente parlando, l'attore si unisce all'idolo K-pop RM dei BTS e all'attrice taiwanese Shu Qi come unici ambassador ufficiali del marchio italiano, anche se di recente il brand ha ospitato nelle sue campagne star come A$AP Rocky e Kendall Jenner. L'annuncio è stato accompagnato da una nuova foto diche indossa un maglione rosa salmone con scollo a V a due strati, sovrapposto a quella che sembra essere una cravatta di pelle annodata. L'attore tiene le mani sopra la testa, come se stesse imitando un cervo con gli occhi da cerbiatto o il personaggio di Barry Keoghan con le corna, Oliver, in Saltburn. Courtesy ofMa per molti versi, il legame dicon il marchio - e la sua ascesa come beniamino della moda - era in cantiere da tempo. Lo scorso autunno,stesso aveva dichiarato a Gabriella Paiella di GQ di «non aver mai comprato una borsa» nonostante sia stato fotografato con molte borse di lusso: unaCassette imbottita, una Valentino Locò a forma di busta, una Louis Vuitton Speedy giallo brillante, una Fendi Baguette crossbody, solo per citarne alcune.