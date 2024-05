Itinerari danteschi alla Libreria Claudiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 - “, Dante dmagnanimitàmagnificenza", questo il titolo dell’incontro promosso dSocietà Dante Alighieri di Firenze, martedì 28 maggio, dalle 18 alle 19,30, nelladi Borgo Ognissanti 14/r. Relatore il dantista Massimo Seriacopi, autore del libro “” (Edizioni Setteponti), che per l’occasione guiderà i presenti in un viaggio dedicato al Sommo poeta, approfondendo i significati più profondi delle tappe di questo viaggio, nel quale tutti noi siamo stati a più riprese coinvolti nel corso della nostra vita. “L’amore per Dante e per le sue opere -commenta Seriacopi - nasce da un confronto esistenziale: affermo con convinzione che davvero questo immenso poeta può divenire per tanti aspetti un maestro di vita. E questo sia per la sua appassionata e profonda ricerca di un senso all’esistenza, sia per l’altruismo e l’amore che mostra nei confronti dell’intero genere umano e che gli permette di trasformare l’odio e l’invidia che hanno causato il suo ingiusto esilio in un atto d’amore.