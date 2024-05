Italservice a Catania per sognare ancora Tonidandel | Voglio farmi un regalo speciale

(Di sabato 25 maggio 2024) Oggi alle 16 l’sarà in Sicilia per giocare garauno della semifinale scudetto con la Meta(diretta esclusiva su Sky Sport). Capitan Felipe, che qualche giorno fa ha compiuto 34 anni, dice: "Il, arrivato in anticipo, è stato quello di vincere gara3 dei quarti di finale a Roma – dice la bandiera del Pesaro –, ma comunque sarei contento anche di un altro, questa volta da scartare a. Non esistono partite facili contro gli isolani (due pareggi in regular season di serie A, ndr), sono sempre state gare molto combattute. Non sarà diverso in questa semifinale scudetto". Si annuncia un Palacaldissimo: "Sarà bellissimo. Il loro palazzetto è veramente affascinante, credo che MetaPesaro vantino la media degli spettatori più alta di tutta la serie A. Noi proveremo a fare risultato, disputando una gara incentrata sui nostri punti di forza, cercando di commettere meno errori possibili".

