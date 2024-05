ITALIA – GIAPPONE | PARTITA IN DIRETTA

(Di sabato 25 maggio 2024) Gli azzurri sono partiti benissimo in questa Volleyball Nations League, mettendo a segno ben 2 vittorie su 2 match disputati, la prima contro la Germania con il punteggio di 3-0 e la seconda contro l’Iran con uno schiacciante 3-0 Gli azzurri continuano a marcia spedita e continuano a conquistare punti importantissimi per il ranking, in quanto sono a caccia della matematica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 Oggi gli azzurri scenderanno nuovamente in campo e affronteranno il. Si prospetta un match davvero bello ed entusiasmante, ricco di difese e grandi scambi in quanto sappiamo bene che il fondamentale della difesa è uno dei grandissimi punti di forza del. Gli azzurri partono sicuramente con i favori del pronostico, ma attenzione a questo ostico. QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA? 25/05/24 ALLE ORE 19:00DOVE GUARDARE IL MATCH TRA? IL MATCH VERRA’ TRASMESSO INSU DAZN E SU VOLLEYBALL WORLD TV L'articolo proviene da Daynews.

Tra le notizie di mercato della SuperLega si inserisce prepotentemente la Volleyball Nations League. La VNL 2024 è davvero importante perché l’Italia dovrà conquistare, tramite i risultati nelle tante partite della manifestazione itinerante, il pass per le Olimpiadi di Parigi in estate. sport.quotidiano

L’Italia soffre ma parte col piede giusto nella fase finale degli Europei Under 17. All’esordio nel torneo – l’unico mai vinto da una squadra azzurra giovanile – la squadra di Massimiliano Favo batte 2-0 la Polonia nonostante l’inferiorità numerica per quasi un tempo di gioco e conquista i primi tre punti del girone C. sportface

Ufficiali le designazioni per l’ultima giornata di campionato. Empoli-Roma di domenica prossima alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena sarà diretta da un altro fischietto internazionale come Davide Massa della sezione di Imperia, con 203 ‘gettoni’ in Serie A di cui 16 quest’anno (assistenti Alberto Tegoni di Milano e Luigi Rossi di Rovigo, quarto ufficiale Antonio Rapuano di Rimini, Var Gianluca Aureliano e assistente Var Rosario Abisso di Palermo). sport.quotidiano

Pallavolo: Nations League, Italia batte ancora l'Iran - Pallavolo: Nations League, Italia batte ancora l'Iran - ben 13 quelli messi a segno dagli azzurri, contro gli attacchi iraniani. Miglior realizzatore della gara Yuri Romanò, autore di 18 punti. Con questa vittoria l'Italia guadagna 3,13 punti nel ranking ... ansa

Cdm Paralimpica: Argento per Edoardo Giordan nella sciabola - Cdm Paralimpica: Argento per Edoardo Giordan nella sciabola - Seconda medaglia per gli azzurri in gara nella tappa di Coppa del Mondo a San Paolo SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) - Nella seconda giornata di ... sport.tiscali

CdS – A breve inizierà al rivoluzione in casa Napoli. Oltre a Demme altri cinque azzurri con la valigia pronta - CdS – A breve inizierà al rivoluzione in casa Napoli. Oltre a Demme altri cinque azzurri con la valigia pronta - L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione che inizierà a breve in casa Napoli. Secondo il quotidiano ... mondonapoli