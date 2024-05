Italia-Giappone oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Nations League volley maschile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la Pool 2 della prima settimana dellaballdi. Dopo aver affrontato la Germania all’esordio e a meno di 24 ore dalla sfida contro l’Iran, Giannelli e compagni tornano in campo per conquistare un altro successo e fare un ulteriore passo verso la qualificazione olimpica. La squadra di Fefé De Giorgi non deve però sottovalutare la compagine nipponica di Philippe Blain, che ha messo in grande difficoltà Serbia e Cuba, nonostante le assenze di giocatori del calibro di Yuki Ishikawa e Ran Takahashi. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00ne di sabato 25 maggio al Maracanazinho di Rio de Janeiro, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita tradella VNL. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA PROGRAMMA COMPLETO VNL: DATE, ORARI E TV VNL: FORMULA E REGOLAMENTO CALENDARIO: TUTTI GLI EVENTI, QUALIFICAZIONI PARIGI: COME FUNZIONANO OLIMPIADI PARIGI: TUTTI GLINI QUALIFICATI PARIGI: IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTI GLI SPORTE TV – La partitadelladisarà visibile inper gli abbonati su DAZN eballworld.