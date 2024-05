Italia-Brasile in tv | data - orario e diretta streaming Nations League volley maschile 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per la Pool 2 della prima settimana dellaballdi. Quarto ed ultimo impegno di questa prima settimana di VNL per gli azzurri di Fefé De Giorgi, reduci dalle partite contro Germania, Iran e Giappone. Giannelli e compagni vanno a caccia di altri punti importanti in ottica ranking (e dunque qualificazione olimpica), ma serve una grande prestazione per superare i padroni di casa. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la compagine verdeoro di Bernardo Rocha de Rezende, che arriva dalle partite contro Cuba, Argentina e Serbia e vuole festeggiare davanti al proprio pubblico. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00ne di domenica 26 maggio al Maracanazinho di Rio de Janeiro, in. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita tradella VNL

LIVE! Giappone-Italia: primo big match per gli Azzurri nella VNL 2024. In palio punti importanti per il ranking mondiale - LIVE! Giappone-Italia: primo big match per gli Azzurri nella VNL 2024. In palio punti importanti per il ranking mondiale - VNL 2024 (M) - LIVE! Giappone-Italia: 3° impegno degli Azzurri nel torneo. Segui su Eurosport.it la diretta scritta del match: punteggio, statistiche e giocate. eurosport

Italia-Giappone diretta Nations League Volley 2024: segui la sfida LIVE - Italia-Giappone diretta nations League Volley 2024: segui la sfida LIVE - Una messione da non fallire. La squadra di Fefé De Giorgi cerca il terzo successo nella Pool brasiliana: la Volley nations League mette in palio cinque pass per le prossime Olimpiadi di Parigi, ... corrieredellosport

Dove vedere in tv Italia-Brasile, Nations League volley 2024: orario, programma, streaming - Dove vedere in tv italia-brasile, nations League volley 2024: orario, programma, streaming - Domani, domenica 26 maggio (ore 15.00), si gioca italia-brasile, super sfida che chiude la prima settimana della nazionale maschile nella nations League ... oasport