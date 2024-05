Israele prosegue i raid su Rafah dopo la decisione dell' Aja

(Di sabato 25 maggio 2024)ha continuato oggi i suoi bombardamenti sulla Striscia di Gaza, inclusa, nonostante l'ordinea Corte internazionale di giustizia'Aja di "fermare immediatamente" la sua offensiva militare nella città meridionale. Testimoni palestinesi e squadre'Afp hanno riferito di attacchi israeliani ae nella città centrale di Deir al-Balah. "Speriamo che laa corte faccia pressione suaffinché ponga fine a questa guerra di sterminio perché qui non è rimasto più nulla", ha detto all'Afp Oum Mohammad Al-Ashqa, una donna palestinese di Gaza City sfollata a Deir al-Balah. .

