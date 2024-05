Israele ignora la decisione della Corte di Giustizia Internazionale e annuncia nuovi attacchi contro Rafah per la vittoria totale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Poche ore fa, ladiha ordinato al'immediato cessate il fuoco, in conformità con la convenzione del genocidio. Una sentenza in teoria vincolante, ma completamente disattesa, come disattesa è stata la consegna di Netanyahu in conseguenza al mandato di cattura. .