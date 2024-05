Israele - Corte Aja ordina stop offensiva su Rafah ma raid continuano

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – Lasuprema delle Nazioni Unite hato adi fermare “immediatamente” l'assalto militare alla città meridionale di Gaza,, affermando che la situazione umanitaria nel territorio palestinese è “disastrosa”. La sentenza, letta ad alta voce dal giudice Nawaf Salam presso lainternazionale di giustizia (CIG) dell'Aia, è stata emessa in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a webmagazine24©

Tajani riceve alla Farnesina il premier Anp: "Ruolo ponte Italia». Mustafa: "Fieri che visita in Europa inizi da Roma" La Corte suprema delle Nazioni Unite ha ordinato a Israele di fermare “immediatamente” l'assalto militare alla città meridionale di Gaza, Rafah, affermando che la situazione umanitaria nel territorio palestinese è “disastrosa”. sbircialanotizia

Borrell: 'Le ordinanze della Corte dell'Aja sono vincolanti' - Borrell: 'Le ordinanze della corte dell'Aja sono vincolanti' - "Prendiamo atto dell'ordine della corte Internazionale di Giustizia a israele nella causa intentata dal Sudafrica di fermare immediatamente l'offensiva militare nel governatorato di Rafah; mantenere a ... ansa

I Paesi del fronte est Nato schierano i droni per difendere i confini dai russi - I Paesi del fronte est Nato schierano i droni per difendere i confini dai russi - Il "muro di droni", per difendere i confini dalle provocazioni di Mosca, si estenderà dalla Norvegia alla Polonia. lanotiziagiornale

Gaza: raid e sentenze internazionali acuiscono il conflitto in MO - Gaza: raid e sentenze internazionali acuiscono il conflitto in MO - israele prosegue l’offensiva su Rafah malgrado la sentenza della corte dell’Aja. Malta annuncia la volontà di riconoscere la Palestina come indipendente ... theitaliantimes