Isola dei Famosi 18 - idee poco chiare di Mediaset | altro cambiamento per la finale

(Di sabato 25 maggio 2024) Altra modifica del palinsesto per L’dei18 a poche ore di distanza dalla prima decisione. Infatti, Gabriele Parpiglia aveva affermato che la data ufficiale dell’ultima puntata del programma condotto da Vladimir Luxuria sarebbe dovuta andare in onda domenica 9 giugno 2024. Ma le cose sembrerebbero ora stare diversamente, visto che da quanto ha dichiarato nella mattinata di sabato 25 maggio, c’è stato un nuovo ripensamento da parte dei verticidei18: nuova data delladel reality Il giornalista ed ex autore di reality Gabriele Parpiglia si è nuovamente espresso sui social su L’dei18 in vista della conclusione del programma. E si è dichiarato perplesso circa le decisioni di: “Hanno cambiato oggi. Mercoledì 12 sembrerebbe ci sarà la, anche se fino a stamane era domenica 9 giugno. Ma qualcosa non torna. Nel programma “Casa sdl” Dario Maltese ha detto che mancano quattro puntate: quindi fine dei raddoppi? O salta una settimana? Boh non si capisce niente.