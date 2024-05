Isola 18 - Dario Maltese racconta la verità sui suoi battibecchi con Sonia Bruganelli e svela se farebbe l’opinionista in altri reality

Leggi tutta la notizia su isaechia

Ospite di una nuova puntata di Casa SDL il giornalista della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi ha parlato della sua esperienza nel show: Ci siamo lanciati in questa nuova avventura, siamo ormai in dirittura di arrivo fra qualche settimana ci sarà la finale. Noi ci stiamo divertendo. Questo è quello che conta. Quando mi hanno proposto di fare L'Isola dei Famosi ero in un paese sperduto della Calabria a presentare il libro. Non prendeva nemmeno il telefono quindi non ero nemmeno sicuro di quello che mi dicevano. Chiaramente mi ha sorpreso, però la sorpresa è durata veramente poco perché subito è subentrata innanzitutto la curiosità e poi mi ha anche fatto piacere. Io lavoro per questa azienda da sempre e quando la tua azienda pensa a te per un qualcosa è sempre una soddisfazione, un motivo di orgoglio. Quindi superato lo stupore iniziale, mi sono detto perché no.