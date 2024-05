Irregolare in Italia da 30 anni - rimpatriato dalla Questura di Latina

(Di sabato 25 maggio 2024) Nell’ambito delle operazioni mirate a prevenire attività criminose riconducibili a soggetti irregolarmente soggiornanti sul territoriono, la Polizia di Stato diha eseguito ieri l’accompagnamento alla frontiera di Fiumicino per il rimpatrio di un cittadino tunisino nato nel 1968. Storia del Soggetto Entrato inin modoattraverso la frontiera terrestre di Ventimiglia nell’ottobre del 1994, l’uomo si era reso responsabile di diverse attività illecite sul territoriono. Il soggetto era stato arrestato nell’ottobre del 2006, insieme ad altri complici, durante un’operazione di polizia condottasquadra mobile diper reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Condanna e Controlli Successivi Dopo essere stato condannato in via definitiva e aver scontato un lungo periodo di detenzione, l’uomo era stato rilasciato dal carcere di Genova.

