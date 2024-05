Pegah Moshir, come ha reagito lei, esponente dell’Iran che lotta per la democrazia e i diritti umani, alla notizia della morte del presidente Raisi? "All’inizio ero scettica, le versioni erano contrastanti, e comunque del regime nessuno si fida. quotidiano

«Quando ho sentito la notizia dello schianto dell’elicottero, senza nemmeno sapere se Raisi sarebbe sopravvissuto o meno, ho iniziato a ballare». A dirlo a Open è Masih Alinejad, giornalista e attivista iraniana naturalizzata statunitense e fondatrice del movimento di protesta contro l’obbligo dell’hijab My Stealthy Freedom, una delle tante, tantissime, iraniane che hanno festeggiato per la morte dell’autocrate. open.online

Iran: la morte di Raisi è stata un incidente - Iran: la morte di raisi è stata un incidente - L’Iran ha pubblicato un rapporto preliminare nel quale afferma che la morte del presidente Ebrahim raisi è stata un incidente. periodicodaily

Cosa non torna delle teoria complottiste sulla morte di Raisi in elicottero - Cosa non torna delle teoria complottiste sulla morte di raisi in elicottero - Come sempre accade in queste circostanze, l’incidente all’elicottero Bell 212 che trasportava il presidente iraniano raisi è stato commentato sul web ma anche nei media ricorrendo a teorie fantasiose ... startmag

IRAN E RAISI/ “Quel duro messaggio di Allah che tutti (oppositori e no) dovrebbero meditare” - IRAN E raisi/ “Quel duro messaggio di Allah che tutti (oppositori e no) dovrebbero meditare” - L'Iran ha piani da potenza nucleare, ma l'elicottero del suo presidente era malridotto. Prima di pensare alla guerra forse c'è altro da sistemare ... ilsussidiario