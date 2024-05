Ippica - a Piazza di Siena siglato l’accordo tra MASAF e FISE

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (askanews) – Esattamente due anni fa, il 25 maggio 2022, la purosangue inglese Frabematt scendeva in pista per la sua ultima corsa, il Premio Costa dei Trabocchi di Tagliacozzo. Nata cinque anni fa e allenata da Claudia Vicari, due anni dopo Frabematt è stata la protagonista di un ideale passaggio di consegne, tra il fantino Manuel Porcu e il giocatore di polo Patricio Rattagan, e che simboleggia l’avvio di un nuovo progetto. Nell’Ovale che ospita lo CSIO didi, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste () e la Federazione Italiana Sport Equestri () hanno firmato un accordo per il recupero di cavalli a fine carriera e per il riaddestramento agli sport equestri. Il cavallo, montato da Manuel Porcu (fantino che in carriera ha vinto 350 corse), dopo un giro di pista è stato quindi affidato alle mani di Patricio Rattagan, ideatore e protagonista di Italia Polo Challenge (circuito di arena polo in corso al Galoppatoio di Villa Borghese), nonché esperto nel recupero e nel riaddestramento dei cavalli purosangue.