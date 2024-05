Investimento mortale a Roma | perde il controllo dell’auto e travolge due pedoni

(Di sabato 25 maggio 2024) Uno spaventoso incidente con esitoall’inizio del fine settimana nella Capitale. Questa volta in zona Tuscolano, nella serata di ieri, venerdì 24 maggio 2024. incidente– foto di repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)ildueUna ragazza sembrerebbe aver perso completamente ildella propria auto colpendo due persone che si trovavano nella sua traiettoria. La dinamica è ancora da acclarare, così come le ragioni che hanno portato al fatale incidente. Un uomo sulla 60ina è morto sul colpo. Le indagini della Polizia locale La seconda vittima, invece, stando a quanto riportato dalle primissime informazioni, sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero delle migliori. Al momento sono ancora in corso i rilievi e le indagini della polizia locale, prontamente intervenuta sul posto dopo le segnalazioni a seguito dell’impatto su Il Corriere della Città.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilcorrieredellacitta©

FANO - Travolta e uccisa sulla strada. E' morta così una donna di 56 anni, ieri notte, poco dopo le 23, attorno alle 23.15, in via VI strada a Bellocchi a Fano. Da quando ricostruito la. corriereadriatico

FANO - Travolta e uccisa sulla strada. E' morta così una donna di 56 anni, ieri notte, poco dopo le 23, attorno alle 23.15, in via VI strada a Bellocchi a Fano. Da quando ricostruito la. corriereadriatico

FANO - Travolta e uccisa sulla strada. E' morta così una donna di 56 anni, ieri notte, poco dopo le 23, attorno alle 23.15, in via VI strada a Bellocchi a Fano. Da quando ricostruito la. corriereadriatico

Roma, ragazza di 19 anni perde il controllo dell'auto e travolge due pedoni: un morto - Roma, ragazza di 19 anni perde il controllo dell'auto e travolge due pedoni: un morto - Investimento mortale nella tarda serata di ieri in via Suor Maria Mazzarello in zona Tuscolano. A quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro una ragazza di 19 anni, alla ... leggo

Ragazza perde controllo auto e travolge due pedoni, un morto - Ragazza perde controllo auto e travolge due pedoni, un morto - Investimento mortale nella tarda serata di ieri in via Suor Maria Mazzarello in zona Tuscolano. A quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro una ragazza di 19 anni, alla ... ansa

Calci: motociclista muore nella notte finendo contro guardrail sul Monte Serra - Calci: motociclista muore nella notte finendo contro guardrail sul Monte Serra - Incidente mortale nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio 2025 nel Pisano. Un uomo di 52 anni, Silvio Degli Innocenti, è morto finendo con la sua moto sul guard rail che costeggia la strada prov ... firenzepost