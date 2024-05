Invaderemo la città con una marea di colori Torna il Pavia Pride

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) "per l’ottava volta con una favolosacolorata la. Il2024 invita todes (termine che indica ogni persona, ndr) a scendere in piazza contro l’indifferenza e la violenza e per la pace. Quest’anno, nell’elaborare il documento politico non abbiamo avuto dubbi: è prioritario un risveglio delle coscienze perché, il nostro Paese e il nostro mondo diventino un posto più accogliente. Le brutali aggressioni omobilesbotransfobiche dell’ultimo anno unite all’attuale clima politico e bellico ci costringono a sentirci parte attiva nella lotta comune per i diritti umani". Cecilia Bettini, presidente di Coming-Aut, l’associazione che dal 2005 promuove i diritti e il benessere della comunità Lgbti+ del territorio pavese. La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia die del Comune, percorrerà le vie del centro sabato 1 giugno con partenza alle 16 (concentramento alle 15 in piazzale ponte Ticino).