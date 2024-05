Internazionali d’Italia Juniores Norvegia e Corea al Bonfiglio per riscrivere la storia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Tira aria di prime volte nella 64sima edizione degliallienati alle semifinali. Il norvegese Nicolai Budkov Kjaer ha superato il ceco Petr Brunclik per 7/6(5), 6/2 e troverà ilno Jangjun, che ha superato lo svizzero Flynn Thomas. Siachenon hanno mai vinto qui. Nella parte bassa del tabellone continua a stupire l’olandese Mees Rottgering. Non sembra esserci ostacoli per l’australiana Emerson Jones che ha eliminato la bulgara Elizara Yaneva per 6/3, 6/3. Silvio De Sanctis .