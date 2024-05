Inter - Pedullà sul RINNOVO di Lautaro Martinez | Problema fint - si parla troppo Vi spiego la situazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Alfredo, esperto di mercato, hato dellariguardante ildiIl giornalista Alfredovenuto sul proprio canale YouTube, per fare chiarezza suldi. Ecco le ultime in casa– «Quello diè un. Lo hanno leggermente corretto rispetto a delle dichiarazioni .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcionews24©

L’Inter e l’entourage di Lautaro Martinez si siederanno presto a un tavolo per riaggiornarsi sulla questione rinnovo. Sono tanti i punti da definire, scrive Tuttosport. LAVORO – Da mesi ormai, in casa Inter, tiene banco il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. inter-news

Milan-Salernitana: le ultimissime! - Milan-Salernitana: le ultimissime! - Visualizzazioni: 146 Milan e Salernitana si sfidano, questa sera alle ore 20:45, allo Stadio Giuseppe Meazza nel match che chiude (per entrambe) la stagione 2023/2024. Passerella d’addio per Stefano P ... calciostyle

Il rinnovo di Lautaro, l'addio di Anderson e Alberto alla Lazio, Zirkzee-Juve. Le ultime di mercato - Il rinnovo di lautaro, l'addio di Anderson e Alberto alla Lazio, Zirkzee-Juve. Le ultime di mercato - L’agente di lautaro Martinez ha rassicurato i tifosi dell’Inter dichiarando che sta “parlando solo con l’Inter” riguardo al rinnovo del contratto nel 2024. Nonostante le voci riguardanti le richieste ... pianetalecce

Inter furiosa con Lautaro, rinnovo a rischio: ha chiesto uno stipendio monstre - Inter furiosa con lautaro, rinnovo a rischio: ha chiesto uno stipendio monstre - Aria tesa in casa Inter tra la dirigenza e l'agente di lautaro Martinez per le sue elevate richieste di ingaggio per il futuro. areanapoli