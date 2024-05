Inter - né Marott - né Zanetti | il presidente post-Zhang sarà di Oaktree

Arezzo, 24 aprile 2024 – Sono ufficialmente iniziati i lavori per la XII edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna che torna ad occupare il suo consueto posto nel programma degli eventi autunnali. La manifestazione, da anni impegnata in una profonda attività di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione di genere, che avrà come presenting sponsor l’azienda aretina Menchetti, ha già messo in calendario la cerimonia di premiazione per venerdì 22 novembre, in prossimità della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

