Inter - Mkhitaryan | Vorrei giocare un’altra finale di Champion - Inzaghi vive per il calcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Henrikhha rilasciato un’vista a La Stampa, parlando dello scudetto vinto dall’: “Il segreto è stato il gruppo: siamo stati tutti insieme, noi e i tifosi. Il pubblico ci ha dato una spinta incredibile. Il mio sogno?dis League e vincerla. Non meritavamo la sconfitta contro il Manchester City, ma quella partita ci ha resi più forti. E poi mi piacerebbe anche segnare un po’ di più“. L’armeno ha poi parlato dei singoli: “per il, conosce ogni singolo giocatore in Europa. Ci stimola molto e prima di ogni allenamento ci racconta delle gare viste il giorno prima, analizzando sempre qualche episodio. Centrocampo con Barella e Calhanoglu? Siamo ovunque, uno rimedia agli errori dell’altro“. Infine, su cosa ci sarà dopo il ritiro dal: “A stare in casa 24 ore impazzirei, perciò voglio tenermi impegnato, viaggiare e stare in forma perché non voglio diventare un ciccione.