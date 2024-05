Inter - la febbre del tifo Tutto esaurito a San Siro Ma aumenti fino al 25% per i nuovi abbonamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Ora che è arrivata la svolta sul futuro societario, in casasi può pianificare la stagione che verrà. Giusto il tempo per la passerella finale al Bentegodi contro il già salvo Verona (domani sera) , poi testa al mercato fra rinnovi (il più delicato è quello di Lautaro Martinez, la prossima settimana scende in campo Oaktree), visite mediche (ok per l’attaccante Taremi), possibili arrivi (ritorno di fiamma per l’esterno difensivo Di Lorenzo) e probabili partenze (Dumfries resta in bilico). Ma in viale della Liberazione si fanno i conti anche con i numeri da record relativi alle presenze dell’annata ormai ai titoli di coda: il tetto dei 2 milioni di spettatori non è così distante, visto che fra campionato (1.383.926), Champions League (poco più di 280.000) e Coppa Italia (63.519) sono stati 1.728.562 i supporter nerazzurri sugli spalti di Sannelle 24 partite giocate: vale a dire una media spettatori stagionale di 72.