Inter di Inzaghi prima in Europa | il dato da preservare con il Verona

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) L’di Simoneha l’occasione per confermarsiinin una speciale classifica relativa al suo rendimento difensivo. Contro il, l’imperativo è non subire gol. IL– L’di Simoneinper minor numero di goal concessi a partita. La classifica, che vede la squadra nerazzurra avere un coefficiente pari a 0.54, vede al secondo posto il Real Madrid, con 0.70, e al terzo il Bayer Leverkusen, con 0.71. Segue l’Arsenal con 0.76. Come dimostrato dalla stagione destinata a concludersi tra qualche giorno, le intuizioni della dirigenza per il reparto difensivo sono state idealmente coincidenti con le caratteristiche tecniche e tattiche richieste dall’allenatore per applicare i suoi principi di gioco. L’sfida per ilper la storia L’OBIETTIVO – La squadra allenata da Simonesfiderà ilnell’ultima gara della stagione 2023-2024 di Serie A.