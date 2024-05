Intelligenza artificiale | al lavoro è usata da 7 italiani su 10

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Milano, 25 Maggio 2024 – Attualmente il 73% degli, secondo il Microsoft Work Trend Index 2024 e il 78% a livello globale utilizza strumenti disul posto di. Lo studio dimostra inoltre l’aumento di quasi il 100% dell’impiego della tecnologia negli ultimi sei mesi: il 46% degli intervistati a livello globale ha infatti sperimentato l’proprio nell’ultimo semestre. Questo non è che il risultato del pensiero del 76% dei coinvolti nell’indagine, i quali dichiarano di sentire la necessità di formarsi per utilizzare al meglio l’AI, mentre il 79% afferma che avere competenze AI permetterà di avere maggiori opportunità lavorative. I dati riferiti all’Italia Osservando i dati riguardanti l’Italia, il 62% dei managerafferma di non voler assumere persone senza competenze AI e il 76% dei leader aziendali ha compreso l’importanza dell’adozione dell’per rimanere competitivi sul mercato.