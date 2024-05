Inghilterra - NUOVA PANCHINA per Rooney | ecco la prossima destinazione dell’allenatore

Calcio: Flick in pole per il Chelsea dopo l'addio di Pochettino - Calcio: Flick in pole per il Chelsea dopo l'addio di Pochettino - (ANSA) - ROMA, 22 MAG - L'ufficializzazione dell'addio di Mauricio Pochettino al Chelsea ha dato il via alla caccia al successore con effetti ... sport.tiscali

Bomber vero come papà Wayne: ecco il gol spettacolare di Kai Rooney - Bomber vero come papà Wayne: ecco il gol spettacolare di Kai rooney - Il figlio dell'ex campione inglese è l'attaccante della squadra giovanile del Manchester United. E' andato a rete per 8 volte in 6 partite e ora sogna la convocazione in prima squadra ... sport.tiscali

Rooney accusa gli infortunati dello Man United: "Potrebbero giocare al 100%" - rooney accusa gli infortunati dello Man United: "Potrebbero giocare al 100%" - Wayne rooney, ex attaccante del Manchester United ed ex allenatore, tra le altre, del Birmingham, non ha usato mezze parole ai microfoni di Sky per definire. tuttomercatoweb