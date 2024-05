Influencer ferita al petto La 30enne esce dal coma Un video incastra il marito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) È uscita dalfarmacologico Soukaina El Basri, per tutti Siu, l’di 30 anni che giovedì scorso era arrivata in ospedale a Biella dicendo di essersiin casa. La donna era stata trasd’urgenza all’ospedale di Novara, dove era stata operata e ricoverata in rianimazione infarmacologico. Ieri mattina si è risvegliata. I medici, però, non hanno ancora sciolto la prognosi. Nelle prossime ore si attendono ulteriori accertamenti clinici per valutare le eventuali conseguenze riportate dalla donna, che quando è improvvisamente collassata è rimasta per oltre mezz’ora in arresto cardiaco. Gli inquirenti sperano di poter ascoltare Siu per chiarire in via definitiva cosa sia successo nella villetta di Chiavazza a Biella dove la donna viveva con il, Jonathan Maldonado, 37 anni, ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, che è assistito dall’avvocato Giovanna Barbotto, si è proclamato innocente.