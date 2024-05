INDIE Live Expo 2024 - i giochi e gli annunci più importanti del 25 Maggio

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 25 maggio 2024) L’, la prima serie di vetrine digitali online del Giappone nata con l’obiettivo di connettere gli appassionati didi tutto il mondo e che ha permesso ai fan di gustarsi più di 150, ovviamente provenienti dalla scena indipendente. Sviluppatori e publisher di tutto il mondo hanno partecipato allo show con grande orgoglio e felicità, con gli spettatori che grazie all’evento hanno potuto ricevere immediatamente una delle più grandi sorprese dello show, con Suda51 (Grasshopper Manufacture Inc., No More Heroes Series) e Swery65 (While Owl Inc., Deadly Premonition Series) che hannoato dal nulla il lancio della demo e condiviso un nuovo trailer per Hotel Barcelona, il gioco d’azione horror a ciclo temporale. L’, andato in scena in questa giornata del 25, ha visto presenti oltre 150 anteprime mondiali e non poche novità