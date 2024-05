Indiana Pacers-Boston Celtics stanotte in tv | canale - orario e diretta streaming gara-3 Playoffs NBA 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Il, l’e le indicazioni per vedere intv-3 delle finali della Eastern Conference deiNBA. Non possono più sbagliare Haliburton e compagni, che hanno perso le due partite al TD Garden e sono chiamati a rispettare il fattore campo per prolungare la serie. Le due sconfitte iniziali teoricamente non preoccupano perché è già accaduto contro i Knicks (e poiha vinto a-7), maè una franchigia di un gradino superiore e le imprecisioni possono costare più care. La palla a due è prevista, tra sabato 25 e domenica 26 maggio alle ore 2.30 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire indeiNba. RISULTATIIL TABELLONE DEIPROGRAMMA TV DEIE TV –-3 tra Indian esarà visibile intv per gli abbonati su Sky Sport Nba e insu NOW, Sky Go e Nba League Pass.