Incubo trasferimento - sciopero alla Bartolini

(Di sabato 25 maggio 2024) Vertenza aperta sui cambi appalto per il trasporto merci, uno specifico casus belli a Liscate, dove su qualche decina di addetti pende la possibilità di unquotidiano per l’attività lavorativa in una sede bergamasca:e blocco al polo di spedizioni della, in via San Paolo della Croce, a Liscate. Non l’unico presidio in una giornata nera per lo storico gruppo di spedizioni e logistica: blocchi e manifestazioni si sono tenuti, sin dmattina, davanti a una quindicina di filiali del marchio, fra Milano e provincia. E quasi ovunque è stato blocco totale, monitorato, per tutto il giorno, dalle forze dell’ordine. I temi della giornata di protesta sotto l’egida dei siCobas, molteplici. In buona parte correlati al recente cambio ai vertici dello spedizioniere e a una serie importante di cambi appalto per il servizio trasporti. A Liscate, su questo specifico tema, sono coinvolti una ventina di addetti.