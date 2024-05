“Incolla il formaggio sulla pizza e mangia una pietra | perché Google ci sta dando risposte assurde

Quando Google decise di lanciare Gemini sembrava anticipare un futuro a base di intelligenza artificiale anche per Google Search. Ora, appena un anno dopo, quel futuro è già diventato realtà grazie ai nuovi Riepiloghi che Big G inizierà a rendere disponibile presto per miliardi di utenti. gqitalia

Google si prepara a sostituire Google Assistant con Gemini, la sua intelligenza artificiale avanzata in grado di fare molto di più del suo predecessore. Cosa cambia? Sarà più semplice rispondere con un riassunto scritto da un’intelligenza artificiale, Google spingerà in alto questa soluzione invece dei classici link ai siti che potrebbero soddisfare la nostra curiosità. zon

I risultati delle nostre ricerche non saranno più solo in forma di link ma sarà un'IA generativa a riassumere la risposta. Un cambiamento radicale che potrebbe distruggere il traffico di molti siti web e, quindi, il modo in cui guadagnano.

