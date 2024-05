Incidente tra auto e moto sulla SR 69 a Laterina | motociclista ferito

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 25 maggio 2024) Alle ore 18.00 di oggi, la centrale operativa del 118 di Arezzo è intervenuta per un gravetra un’e unalungo la Strada Regionale 69, in località. Ilciclista coinvolto, un uomo di 34 anni, è stato prontamente soccorso e trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale La Gruccia. Sul luogo dell’è intervenuta un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Valdambra, che ha fornito le prime cure al, insieme alle forze dell’ordine che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi del caso. Le dinamiche dell’sono ancora in fase di accertamento, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di stabilizzare ilciclista e trasferirlo in ospedale per ulteriori cure. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti, causando rallentamenti nel traffico della zona.