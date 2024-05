Incidente sulla pesciatina Scontro fra auto e moto | grave un cinquantenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 24 maggio 2024 – Un ferito residente a Montecatini Terme trasportato in codice rosso all’ospedale di Lucca. È il bilancio di unstradale verificatosi ieri mattina nella frazione capannorese di Borgonuovo,, in corrispondenza dell’incrocio con via Santa Gemma. Per cause in corso di accertamento si è verificato unoviolento tra una Dacia Jogger e una Ducati Scrambler. In sella allaun uomo di 52 anni residente nella cittadina termale che è stato sbalzato sull’asfalto nell’impatto. Il centauro ha avuto la peggio. Il conducente della vettura, un ottantaduenne di Capannori, ha immediatamente lanciato l’allarme. Sono scattati i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118. In un primo momento era stato anche allertato Pegaso ma poi, per fortuna, l’intervento dell’elisoccorso regionale non si è rivelato necessario. Sul posto è arrivata invece l’ambulanza e i sanitari, dopo aver stabilizzato il paziente, ne hanno disposto il trasporto, in codice rosso, al San Luca.