Incidente stradale a Levane | motociclista in gravi condizioni

(Di sabato 25 maggio 2024) Oggi alle ore 13.50 la centrale operativadel 118 di Arezzo ha ricevuto una chiamata per un, nel comune di Montevarchi. L’ha coinvolto un’auto e una motocicletta. Il, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte con l’elisoccorso Pegaso 1 a causa delleferite riportate. Sul luogo dell’sono intervenuti tempestivamente l’automedica di Montevarchi, la Misericordia di Valdambra, i vigili del fuoco e la polizia locale. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. .