Incidente ferroviario - schianto tremendo | c’è una vittima Treni deviati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) CAMBIANO – Una tragedia ferroviaria ha sconvolto la mattinata di sabato 25 maggio, quando il treno regionale 2122 ha investito una persona nei pressi della stazione di Cambiano. L’, avvenuto intorno alle 11, ha causato il decesso della, di cui non sono ancora state rese note le generalità. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa tra Torino e Genova, causando gravi disagi per i viaggiatori. Sono in corso le operazioni di evacuazione dei circa 300 passeggeri presenti sul treno al momento dell’. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria, impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle indagini preliminari.talia ha subito attivato un servizio di bus sostitutivi per collegare le stazioni di Trofarello e Villanova d’Asti, al fine di alleviare i disagi per i pendolari e i viaggiatori occasionali. La situazione resta critica.