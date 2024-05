Incidente Asse Mediano - decapitato da guardrail dopo scontro con scooter | così è morto Luigi

Ancora un morto sull’Asse Mediano, in direzione Lago Patria, all’altezza di Gloria. Una persona è deceduta. Tragedia sull’Asse Mediano, muore scooterista: strada chiusa L’incidente è avvenuto lungo la corsia centrale. Un uomo, in sella al suo scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra. teleclubitalia

Luigi Fornaro, originario di Giugliano, si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.

