Inchiesta Liguria - lunedì verrà sentito Signorini I rapporti tra Tot - Ilaria Cavo e i fratelli Testa

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo l’interrogatorio fiume di Giovanni Toti, la prossima settimana sarà il turno dell’ex presidente del Porto di Genova, Paolo Emilio, di comparire davanti ai pubblici ministeri nell’ambito dell’ligure sulla corruzione., unico tra gli indagati a trovarsi in carcere dopo le indagini,ascoltato27 maggio dai magistrati. In precedenza, aveva scelto di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip, dichiarando di voler prendere visione delle prove prima di fornire dichiarazioni. Le accuse a carico diPaolo Emilioè accusato di aver accettato denaro, regali, soggiorni in hotel di lusso a Monte Carlo e fiches per il Casinò da parte del terminalista Aldo Spinelli. In cambio, avrebbe favorito le operazioni di gestione delle banchine portuali e dei terminal. Secondo i pubblici ministeri Luca Monteverde e Federico Manotti,avrebbe anche avvantaggiato l’imprenditore Mauro Vianello, anch’egli sottoper corruzione.