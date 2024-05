Incentivi auto - decreto in Gazzetta | fino a 13 500 euro per le elettrich - con rottamazione e Isee fino a 30mila euro

Superbonus, quanto è costato fino a ora alle casse dello Stato: lo studio - Superbonus, quanto è costato fino a ora alle casse dello Stato: lo studio - (Adnkronos) - Il Superbonus sino a ora, rileva la Cgia, "si è comportato come un Robin Hood al contrario: ha tolto ai poveri per dare ai ricchi". E' costato alle casse pubbliche 122,6 miliardi di euro ... palermomania

Eurispes, la fatica di arrivare a fine mese e quello che racconta dell'Italia il Rapporto 2024 - Eurispes, la fatica di arrivare a fine mese e quello che racconta dell'Italia il Rapporto 2024 - L'analisi annuale dell'Istituto europeo racconta un paese sempre più anziano e incerto. La maggioranza degli italiani dice no al Ponte sullo Stretto di Messina e alla reintroduzione del Reddito di cit ... vanityfair

Multe fino a 5 mila euro per chi espone la bandiera italiana in maniera “non decorosa”: la proposta di legge presentata da FdI - Multe fino a 5 mila euro per chi espone la bandiera italiana in maniera “non decorosa”: la proposta di legge presentata da FdI - “Esporre in modo sciatto il vessillo tricolore non è una questione puramente estetica, ma è segno di resa al degrado e un pessimo esempio per i cittadini”. È con questa motivazione che un gruppo di 24 ... ilfattoquotidiano