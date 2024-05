Incentivi auto 2024 - pubblicato il decreto | il nuovo piano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag.(Adnkronos) – Via agli. È statoin data odierna in Gazzetta Ufficiale il DPCM riguardante la rimodulazione degliper l?acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione per l?acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugnodalle 10 (https://ecobonus.mise.gov.it/). Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.Per Ecobonus, misura promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato dal ministro Adolfo Urso, sono disponibili risorse pari a 950 milioni di euro a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli per l?anno in corso stanziati dalla legge 30 dicembre 2020, n.