Incentivi auto 2024 - pubblicato il decreto | il nuovo piano

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm sulla la rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo comunica il Mimit sottolineando che "la nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10. quotidiano

Roma, 25 mag. (askanews) – È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Dpcm riguardante la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugno 2024 alle ore 10. ildenaro

