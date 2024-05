Incendio devastante in un parco divertimenti a Rajkot | decine di morti

(Di sabato 25 maggio 2024), Gujarat – Una giornata di svago si è trasformata in tragedia quando un violentoè scoppiato in unnella città di, nello stato occidentale indiano del Gujarat. Il bilancio attuale è di almeno 20, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area e recuperare altre possibili vittime. Il commissario di polizia Raju Bhargava ha dichiarato che il rogo è ormai sotto controllo, ma le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Fino ad ora, sono stati recuperati 20 corpi, e il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Bhargava ha annunciato che nei confronti del proprietario del, Yuvraj Singh Solanki, sarà presentata una denuncia per negligenza. “Ulteriori indagini avranno luogo una volta completata l’operazione di salvataggio,” ha affermato il commissario. La notizia ha scosso l’intera nazione.

