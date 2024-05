Inaugurato il Parco Ovest - Gori | Un nuovo collegamento tra i quartieri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo. L’apertura di una grande area verde in città nel quartiere di San Tomaso attesa da tempo dalla cittadinanza: è statooggi (sabato 25 maggio). Ultimati nelle scorse settimane i lavori per rendere pubblica un’area di oltre 111mila metri quadrati, uno spazio verde che collega il quartiere con Colognola e il Villaggio degli Sposi. Unricco di biodiversità, con oltre 36mila metri quadrati di aree incolte, 28mila metri quadrati di prato, 22mila di boschi pre-esistenti, altre 19mila di nuovi imboschimenti, 5.600 metri quadrati di altre funzioni, come orti pubblici (che saranno, poi, messi a bando dal Comune nelle prossime settimane). “Sono estremamente felice di inaugurare unche era privato, con il quale portiamo ai cittadini 111 mila metri quadrati di area verde – commenta Giorgio, sindaco di Bergamo -. Siamo riusciti a ridurre le volumetrie della zona residenziale, impostando il tutto su un principio di biodiversità, mantenendo delle caratteristiche molto varie.