Inaugurato il nuovo Parco Ovest - Gori | Un nuovo collegamento tra i quartieri

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo. L’apertura di una grande area verde in città nel quartiere di San Tomaso attesa da tempo dalla cittadinanza: è statooggi (sabato 25 maggio). Ultimati nelle scorse settimane i lavori per rendere pubblica un’area di oltre 111mila metri quadrati, uno spazio verde che collega il quartiere con Colognola e il Villaggio degli Sposi. Unricco di biodiversità, con oltre 36mila metri quadrati di aree incolte, 28mila metri quadrati di prato, 22mila di boschi pre-esistenti, altre 19mila di nuovi imboschimenti, 5.600 metri quadrati di altre funzioni, come orti pubblici (che saranno, poi, messi a bando dal Comune nelle prossime settimane). “Sono estremamente felice di inaugurare unche era privato, con il quale portiamo ai cittadini 111 mila metri quadrati di area verde – commenta Giorgio, sindaco di Bergamo -. Siamo riusciti a ridurre le volumetrie della zona residenziale, impostando il tutto su un principio di biodiversità, mantenendo delle caratteristiche molto varie.

Milano, 13 maggio 2024 – È stato inaugurato, questa mattina all'alba, il nuovo padiglione ortofrutticolo del Mercato alimentare di Milano. La struttura, per complessivi 47mila metri quadrati di superficie costruita, ospita 102 punti vendita e 46 aziende specializzate e rappresenta un ulteriore passo nel piano di rinnovamento del Mercato Foody 2025. ilgiorno

Milano, 13 maggio 2024 – È stato inaugurato, questa mattina all'alba, il nuovo padiglione ortofrutticolo del Mercato alimentare di Milano. La struttura rappresenta un ulteriore passo del piano Foody 2025, lanciato a fine 2019 da Sogemi e dal Comune di Milano, per il rinnovamento del mercato cittadino, che sarà il più moderno city food hub d'Europa. ilgiorno

Venerdì scorso è stato inaugurato ufficialmente a Ceriano Laghetto il nuovo piazzale dedicato alla memoria di Alfieri Maserati, il pilota e imprenditore fondatore della celebre casa automobilistica. Si tratta di un piazzale realizzato a lato della via Laghetto, a ridosso di uno dei principali ingressi al Parco delle Groane e alla sua rete di piste [.. ilnotiziario

Inaugurata Casale Comics & Games 2024 - Inaugurata Casale Comics & Games 2024 - Sabato 25 e domenica 26 maggio circa 120 appuntamenti in due giorni tra incontri, laboratori, workshop, conferenze, concerti, inaugurazioni, giochi e molto altro E' stata inaugurata questa mattina, ... casalenews

Spluga Climbing: inaugurata la nuova parete di arrampicata - Spluga Climbing: inaugurata la nuova parete di arrampicata - Una nuova struttura che nasce per nuove opportunità che si aprono per gli appassionati e per chi si avvicinerà a questa disciplina sportiva: nel pomeriggio di oggi, a Campodolcino, si è tenuta l'inaug ... primalavaltellina

Galleria Nazionale: mostra Fulvio Roiter inaugura spazio per la fotografia - Galleria Nazionale: mostra Fulvio Roiter inaugura spazio per la fotografia - Il 28 maggio alle 17.30 si svolgerà a Perugia presso la Galleria Nazionale dell’Umbria l’inaugurazione del nuovo spazio per la fotografia “Camera oscura”, con la presentazione della mostra “Fulvio Roi ... umbria24