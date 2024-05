Inaugurate due mostre dell’associazione Platea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024)giovedì sera, a Lodi, due nuove, con un buon successo di pubblico, venuto anche da Milano. La prima è nella vetrina di Corso Umberto: sono stati posizionati due lavori fatti dal collettivo MRZB, gruppo di 4 artisti fondato a Bologna nel 2014 che espongono in tutta Europa e non solo. La seconda esposizione si trova aProject, in via Maddalena 3: qui i Palazzo Bronzo, gruppo di artisti di Genova, ha riempito lo spazio con una struttura lignea e vari oggetti, alcuni trovati in Lodi e altri legati alla loro vita, ed una betoniera.