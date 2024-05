In una casa di Varcaturo i documenti falsi per l’espatrio | decine di patenti - passaporti e carte di identità

(Di sabato 25 maggio 2024) I carabinieri hanno arresto un 45enne originario del Ghana a Giugliano in Campania (Napoli): è stato trovato in possesso didicontraffatti. .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Traffico di documenti falsi, 45enne arrestato in flagranza a Varcaturo nel Comune di Giugliano - Traffico di documenti falsi, 45enne arrestato in flagranza a Varcaturo nel Comune di Giugliano - Smerciava decine di documenti falsi: è stato sorpreso con carte d'identità, passaporti e patenti illegali intestati ad africani ... ilcrivello

Smerciava decine di documenti falsi, arrestato ghanese - Smerciava decine di documenti falsi, arrestato ghanese - I carabinieri lo hanno perquisito a Varcaturo e sorpreso con carte d'identità, passaporti e patenti illegali intestati ad africani ... rainews

Centinaia di milioni dall’Europa per deportare i migranti nel deserto, l’inchiesta di Lighthouse Reports - Centinaia di milioni dall’Europa per deportare i migranti nel deserto, l’inchiesta di Lighthouse Reports - L'Europa paga centinaia di milioni a Marocco, Tunisia e Mauritania per deportare i migranti nel deserto e metterne a rischio la vita. lifegate