(Di sabato 25 maggio 2024) Contristezza, annunciamo la scomparsa di, per molti anni Presidente della nostra azienda. Dobbiamo in gran parte a lei quello che siamo oggi.

In ricordo di Roberta Zucchetti Cialfi: Il nostro ultimo saluto a una grande Signora - In ricordo di roberta zucchetti Cialfi: Il nostro ultimo saluto a una grande Signora - Con grande tristezza, annunciamo la scomparsa di roberta zucchetti Cialfi, per molti anni Presidente della nostra azienda. Dobbiamo in gran parte a lei quello che siamo oggi.