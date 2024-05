In Memorial di Bertacca Il torneo per gli under 15

(Di sabato 25 maggio 2024) di Gaia Parrini VIAREGGIO Una passione, quella per il pallone, e un valore, quello della sportività e del rispetto del gioco, che scorreva in Simone, il 34enne scomparso ormai dieci anni fa, e nel cui nome, nel 2015, è nata l’omonima associazione dilettantisca. Dando vita ad una serie di iniziative sportive, dalla scuola calcio, serbatoio per centinaia di tesserati, aldedicato alle squadre15. Unche ha inaugurato proprio ieri, al Marco Polo Sports Center, la seconda edizione. Appuntamento rinnovato, dopo il successo dello scorso anno che aveva visto il trionfo del Pisa contro il Pontedera, che trova, ancora una volta, la collaborazione tra l’amministratore delegato dell’impianto, Andrea Strambi, e l’associazione, con la co-organizzazione e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Otto, le squadre che si sfideranno sui campi del Marco Polo e del centro sportivo Martini fino a domani sera, all’insegna della memoria e del divertimento.

