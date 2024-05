In legno - a emissioni zero Pronta entro due anni la nuova scuola green

(Di sabato 25 maggio 2024) La prima campanella suonerà per l’avvio dell’anno scolastico 2026/27, mentre i lavori per la realizzazione dellamedia di Madonna in Campagna sono cominciati nei giorni scorsi con la consegna ufficiale del cantiere da parte del sindaco Andrea Cassani al pool di professionisti che hanno progettato l’edificio. Ci sono duedi tempo, dunque: il cantiere dovrà essere chiusoil 31 marzo 2026, quindi - dopo tutti i collaudi - le aule saranno pronte ad accogliere gli alunni. La, un investimento da 6,9 milioni di euro, sorgerà alle spalle delle elementari Manzoni ed è finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il progetto prevede la realizzazione di una struttura di due piani in, profondamente ““, con emissione vicino allo, e accoglierà 225 alunni. Con una superficie di 2.162 metri quadrati, ospiterà nove classi, aule per i laboratori e altre polifunzionali, una biblioteca, una mensa con una capienza sufficiente a garantire due turni agli studenti, una palestra e uno spazio verde esterno da usare sia come spazio ricreativo che per attività all’aperto.

Un’altra scossa intorno alle 10:30 di magnitudo 2.1 si è registrata questa mattina e alcune scuole hanno sospeso le lezioni portando i ragazzi fuori nei cortili. È l’ultimo capitolo di un’emergenza che in queste settimane non conosce fine. teleclubitalia

Seconda, e si spera decisiva, riunione della conferenza di servizi per esaminare il progetto esecutivo della scuola elementare di via Vespucci a Fombio che sorgerà a fianco di quella materna già funzionante. Il plesso non costerà un euro alle casse comunali: sarà costruito sfruttando la convenzione con un privato per la realizzazione del piano di rigenerazione urbana sulle ceneri dell’ex ditta chimica Akzo Nobel: infatti, nel protocollo d’intesa stipulato con Fombio, ma anche con Provincia di Lodi, Codogno e San Fiorano, si prevedeva che la nuova costruzione del plesso fosse a carico dell’operatore privato. ilgiorno

In legno, a emissioni zero. Pronta entro due anni la nuova scuola green - In legno, a emissioni zero. Pronta entro due anni la nuova scuola green - La prima campanella suonerà per l’avvio dell’anno scolastico 2026/27, mentre i lavori per la realizzazione della nuova scuola media di Madonna in Campagna sono cominciati nei giorni scorsi con la cons ... ilgiorno

S. Maria Nuova, un’intitolazione contro la mafia - S. Maria nuova, un’intitolazione contro la mafia - Preziosi sia la collaborazione dell’associazione Libera, coordinamento di Forlì-Cesena, sia gli interventi a scuola dell’ex ispettore della Dia, Pippo Giordano, che ha raccontato la sua esperienza di ... ilrestodelcarlino

Novità a scuola. Arrivano i prof per gli stranieri e i voti ai presidi - Novità a scuola. Arrivano i prof per gli stranieri e i voti ai presidi - Un docente con una formazione specifica per insegnare l’italiano ai ragazzi stranieri, in particolare quelli arrivati da poco in Italia; nuovi percorsi di specializzazione per i docenti precari di sos ... quotidiano